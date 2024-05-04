Захарова описала проверки россиян в аэропорту Кишинева тремя словами Захарова назвала «демократией по Санду» проверки россиян в аэропорту Кишинева

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова описала ситуацию с массовыми проверками россиян в аэропорту столицы Молдавии Кишинева фразой «демократия по Санду», ее слова приводят «Известия». Ранее об обстановке в воздушной гавани рассказал лидер молдавского политического блока «Победа» Илан Шор.

Демократия по [президенту Молдавии Майе] Санду, — сказала Захарова.

Лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор ранее сообщил ТАСС о безосновательных проверках в аэропорту Кишинева пассажиров из России. По его словам, «людей, прибывающих из Москвы, задерживают, изымают деньги, грабят и не пускают домой». При этом, как отметил политик, им не предъявляют никаких законных на это оснований.

Шор на съезде молдавских оппозиционных депутатов 21 апреля в Москве объявил о создании предвыборного блока «Победа». По его словам, блок будет готовиться к выборам президента республики и намеченному на осень референдуму о вступлении в Евросоюз.

Шор предложил избрать главу Гагаузии Евгению Гуцул на пост исполнительного секретаря национального совета нового блока. Он также выдвинул свою кандидатуру и парламентария Марину Таубер на должность председателя и секретаря исполкома соответственно.