Молдавский оппозиционер объявил о создании нового предвыборного блока Молдавский оппозиционер Шор объявил о создании предвыборного блока «Победа»

Фото: DUMITRU DORU /EPA/TASS

Илан Шор

Молдавский оппозиционный политик Илан Шор на съезде молдавских оппозиционных депутатов в Москве объявил о создании предвыборного блока «Победа». По его словам, которые передает РИА Новости, блок будет готовиться к выборам президента республики и намеченному на осень референдуму о вступлении в Евросоюз.

Сегодня мы объявляем о создании предвыборного блока «Победа». <...> C уверенностью могу сказать, что все присутствующие в этом зале, все политические команды готовы взять на себя ответственность и победить нищету, бедность и разруху. И построить в Молдове будущее, — сказал он.

Шор предложил избрать главу Гагаузии Евгению Гуцул на пост исполнительного секретаря национального совета нового блока. Он также выдвинул свою кандидатуру и парламентария Марину Таубер на должность председателя и секретаря исполкома соответственно.

Съезд политиков и общественников из Молдавии, выступающих за вхождение страны в состав Евразийского экономического союза, стартовал в Москве 21 апреля. Они также выражают несогласие с планами республики присоединиться к Европейскому союзу.

На встречу в российскую столицу прибыли представители партий «Возрождение», «Шанс», «Альтернативная сила спасения Молдовы» и Victorie. В мероприятии также принимают участие глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул, председатель партии «Шор» Илан Шор, депутат парламента Марина Таубер и другие политики.