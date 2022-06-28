«Либеральный тоталитаризм»: Захарова о возможной реформе ЕС Захарова назвала «либеральным тоталитаризмом» планы ЕС о реформе единогласия

Фото: Mohammad Abu Ghosh/XinHua/Global Look Press

Жозеп Боррель

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщение главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, в котором он высказался за необходимость изменения правила ЕС о единогласных решениях касательно значимых вопросов. Захарова охарактеризовала позицию европейского дипломата как «либеральный тоталитаризм», при котором в конечном счете решение все равно будет принято.

Боррель писал, что вместе с расширением Евросоюза должны быть проведены и соответствующие реформы внутри организации, в том числе касающиеся процесса принятия решений. Таким образом он предложил сократить «сферу действия правила единогласия, чтобы принимать больше решений квалифицированным большинством».

Вот это и есть либеральный тоталитаризм. Либо все за, либо решение всe равно будет принято, — прокомментировала его слова Мария Захарова.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Евросоюза изрядно испорчены, что хуже не сделает даже предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в организацию.

Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов, в свою очередь, подчеркнул, что Россия не сможет вернуться к прежнему формату общения с Евросоюзом. По его словам, Брюсселю необходимо пересмотреть свою позицию и вернуться к диалогу с Москвой, чтобы остановить «деградацию» отношений.