Захарова: туфли жен Зеленского и Байдена выдали отношение США к Украине Захарова раскритиковала совпавшие с цветом украинского флага туфли жен президентов США и Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала совпавшие по цветам туфли жен лидеров США и Украины Джилл Байден и Елены Зеленской. На совместном фото, опубликованном накануне, на ногах у Елены Зеленской туфли голубого цвета, у Джилл Байден — желтого. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба увидел в этом символ флага Украины и счел это доказательством единой позиции Вашингтона и Киева. Захарова же обратила внимание на то, что данный «символ» расположен в самом низу снимка.

Это ещё одно подтверждение тому, какое место отведено Вашингтоном украинской государственности, — написала она в Telegram-канале.

Ранее Кулеба рассказал о встрече Елены Зеленской с Джилл Байден. Особое внимание он обратил на туфли жен глав США и Украины: желтые и голубые лодочки. Кулеба высказал предположение, что это не «совпадение или продуманный протокольный жест», а «подтверждение того, что Украина и США во всех смыслах на одной волне».

Накануне Зеленская приехала в США и выступила в конгрессе с просьбой дать Украине больше оружия. В частности, она попросила системы противовоздушной обороны.