Захарова: Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС Захарова подтвердила подачу Аргентиной и Ираном заявок на вступление в БРИКС

Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР). Решения в Буэнос-Айресе и Тегеране приняли на фоне санкционной политики США, отметила она в Telegram.

Пока в Белом доме думали, что бы еще в мире отключить, запретить и испортить, Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС, — отмечается в ее сообщении.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде 27 июня заявил о подаче Тегераном такой заявки. В Аргентине прежде также озвучивали планы по вступлению в объединение.

Ранее стало известно, что 23 июня президент РФ Владимир Путин заявил: авторитет БРИКС на мировой арене постоянно повышается. По его словам, это связано с тем, что государства, входящие в БРИКС, обладают огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и человеческим потенциалом.