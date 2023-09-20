«Заговорили откровенно»: сенатор о развороте Польши в отношениях с Украиной Цеков: разворот Польши в отношениях с Украиной связан с осознанием победы РФ

Фото: Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Анджей Дуда

Откровенность Польши связана с ее осознанием того, что у Украины никаких положительных результатов в конфликте с Россией не будет, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его мнению, то же самое будет происходить и с другими странами.

Они [в Польше] уже пришли к осознаю, что никаких положительных результатов у Украины в конфликте с Россией не будет, вот они и заговорили откровенно, что думают. Тоже самое будет происходить и с другими странами, — говорит Цеков.

По его словам, все, кто хоть немного знают историю взаимоотношений Польши и Украины понимают, что те теплые отношения, которые поддерживали страны, в первую очередь связаны с обоюдной ненавистью к России. Сотрудничество двух стран, по его мнению, было продиктовано именно этим.

Теперь, когда возникли проблемы внутри Польши, по-моему, из-за предстоящих выборов, власти стали очень жестко высказывать свою позицию, — объясняет сенатор.

Он уверен, что в Польше должны были сделать все возможное для скорейшего предотвращения конфликта на Украине. Однако уточняет, что это возможно только при соблюдении всех условий, которые выдвинула России в начале проведения СВО.

Что касается зернового вопроса, несмотря на позицию Евросоюза, Польша и ряд других стран эмбарго не отменят. Отношения Польши и Украины вряд ли будут такими как раньше. Оказывать помощь украинцам они не перестанут, но энтузиазма поубавится, в принципе, это происходит уже сейчас, — констатирует Цеков.

Ранее Польша, Словакия и Венгрия ранее ввели запрет на ввоз зерна с Украины, несмотря на отказ Еврокомиссии продлить ограничения. Киев подал иск в ВТО и намерен ввести запрет на ввоз овощей и фруктов из Польши.

На фоне этого президент Польши Анджей Дуда отменил встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским на Генеральной Ассамблее ООН, хотя изначально ей отводили важное значение.