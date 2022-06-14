«Зачистили до последнего дома»: Кадыров об освобождении Камышевахи Кадыров сообщил о завершении последнего этапа по освобождению Камышевахи от ВСУ

Фото: Геннадий Дубовой/РИА Новости

Завершился последний этап по освобождению населенного пункта Камышеваха в ЛНР от украинских вооруженных формирований, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Он подчеркнул, что «никакая сила» не может противостоять натиску союзных войск, поэтому стратегически важный населенный пункт был «освобожден от украинской оккупации» и местные жители могут «вдохнуть полной грудью».

Личный состав специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по ЧР под грамотным командованием моего дорогого брата Героя России Замида Чалаева совместно с бойцами 6-го Казачьего полка зачистили все до последнего дома, — написал Кадыров.

Глава Чечни опубликовал видеокадры, на которых бойцы чеченского подразделения «Ахмат» исследуют территорию освобожденного населенного пункта. По словам Чалаева, отступившие украинские военные назвали чеченцев «дикими».

При обследовании Камышевахи «ахматовцы» обнаружили выжившую бабушку. Ее эвакуировали в безопасное место, где ей будет оказана надлежащая помощь.

Мы дикие, когда с нами не считаются. А в нормальное время мы нормальные люди, — добавил Чалаев.

Ранее Кадыров рассказал о случае в Северодонецке в ЛНР, когда украинские военные наткнулись на засаду, устроенную бойцами «Ахмата». По его словам, солдаты ВСУ хотели снять фильм и «залетели» в одно из зданий, где укрывались «ахматовцы». Украинцы испугались и убежали обратно в машину, на которой приехали, добавил Кадыров.