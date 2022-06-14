Кадыров рассказал, как ВСУ наткнулись на засаду чеченцев

Фото: Геннадий Дубовой/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал о случае в Северодонецке в ЛНР, когда украинские военные наткнулись на засаду чеченского подразделения «Ахмат». Инцидент, по словам руководителя региона, произошел в промзоне города.

Хочу прикольную вещь рассказать вам. Вчера на Северодонецк на промзону залетела такая шикарная, мощная группа — военные. Примерно, я думаю, что они хотели фильм снять. Залетели, как вышли из машины, потом забежали в здание. Не тут-то было. А там «Ахмат». В засаде. И как дали по ним. Они так убежали оттуда, своих убитых и раненых еле-еле забросали в машину и улетели, — рассказал Кадыров.

Минобороны России 14 июня сообщило, что украинские военные взорвали последний мост через реку Северский Донец в сторону города Лисичанска. По этой причине эвакуация в данном направлении с завода «Азот» в Северодонецке невозможна, добавили в ведомстве. Также сообщается, что российская сторона с 08:00 до 20:00 мск 15 июня откроет гуманитарный коридор для вывода гражданских.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что положение украинских боевиков, которые оказались заблокированы на заводе «Азот», катастрофическое. Он подчеркнул, что у них есть лишь «один правильный выход» — это сложить оружие и сдаться в плен, иначе они будут ликвидированы.