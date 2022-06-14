Минобороны РФ: ВСУ взорвали последний мост в сторону Лисичанска

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Украинские военные взорвали последний мост через реку Северский Донец в сторону города Лисичанска, сообщили в Минобороны России, передает ТАСС. По этой причине, эвакуация в данном направлении с завода «Азот» невозможна, добавили в ведомстве. Также сообщается, что российская сторона с 08:00 мск до 20:00 мск 15 июня откроет гуманитарный коридор для вывода гражданских. В Минобороны добавили, что украинские власти хотели вывести из окружения в Северодонецке уцелевшие подразделения под видом эвакуации мирных жителей, а самих гражданских лиц, военные использовали как живой щит.

Украина попросила организовать коридор для эвакуации гражданских с комбината «Азот» в Северодонецке в подконтрольный Киеву Лисичанск. ВСУ взорвали последний мост через реку Северский Донец в сторону Лисичанска, поэтому эвакуация в данном направлении с завода «Азот» невозможна, — сообщили в Минобороны.

Ранее 14 июня подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что положение украинских боевиков, которые оказались заблокированы на заводе «Азот» в Северодонецке, катастрофическое. Он подчеркнул, что у них есть лишь «один правильный выход» — это сложить оружие и сдаться в плен, иначе они будут ликвидированы.

По его словам, на заводе также может находиться до 500 мирных граждан, некоторым из них требуется медицинская помощь