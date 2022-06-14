В Луганске назвали катастрофическим положение боевиков ВСУ на заводе «Азот» Представитель Народной милиции ЛНР Марочко назвал катастрофическим положение боевиков ВСУ на заводе «Азот»

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Положение украинских боевиков, которые оказались заблокированы на заводе «Азот» в Северодонецке, катастрофическое, заявил в эфире телеканала «Россия 24» подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Он подчеркнул, что у них есть лишь «один правильный выход» — это сложить оружие и сдаться в плен, иначе они будут ликвидированы.

У украинских войск там катастрофическое положение, поскольку они лишены снабжения. Те, кто сейчас находится на предприятии «Азот», оказались между молотом и наковальней: с одной стороны их подпирают наши подразделения, с другой — стоят заградотряды. Поэтому единственно правильный выход — это сдаться в плен, — сказал Марочко.

По его словам, на заводе также может находиться до 500 мирных граждан, некоторым из них требуется медицинская помощь.

Ранее замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что оставшиеся солдаты ВСУ в Северодонецке не могут покинуть город, так как ВСУ подорвали последний мост, который соединял Северодонецк с Лисичанском, не оставив себе возможности отступить.