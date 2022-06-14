В ЛНР назвали число гражданских на заводе «Азот» в Северодонецке Офицер ЛНР Марочко: в бомбоубежищах завода «Азот» могут находиться до 500 мирных граждан

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

На территории завода «Азот» в Северодонецке, где остаются украинские военные, могут находиться до 500 мирных граждан, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что многим людям требуется медицинская помощь. По его словам, они «находятся, по сути, в заложниках».

Хочу отметить, что цифры варьируются — от 300 до 500 человек. Состояние у них крайне сложное, поскольку город уже давно находится в фазе боевых действий, снабжение там, в городе, отсутствует, регулярно производятся обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины. Люди, по сути, находятся на территории предприятия в заложниках, — сказал Марочко.

11 июня стало известно, что с завода «Азот» в Северодонецке начали выходить мирные жители. Людей встречают бойцы союзных сил на второй проходной, которая не находится под контролем сил ВСУ. Сообщалось, что украинские боевики удерживали пару зданий на первой проходной «Азота». У них в заложниках были мирные жители, но по мере сужения кольца вокруг националистов люди начали выходить из окружения.