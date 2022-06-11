С завода «Азот» в Северодонецке начали выходить мирные жители Посол ЛНР в РФ: с завода «Азот» в Северодонецке начали выходить мирные жители

Фото: Минобороны России | ВКонтакте

С завода «Азот» в Северодонецке начали выходить мирные жители, сообщил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник в своем Telegram. Людей встречают бойцы союзных сил на второй проходной, которая не находится под контролем сил ВСУ, уточнил он.

С «Азота» начали выходить мирные жители! Через вторую проходную химобъединения «Азот» стали выходить мирные жители​​​. Эта проходная не контролируется боевиками. Их встречают и отводят в безопасное место бойцы союзных сил, — написал Мирошник.

Украинские боевики пока удерживают пару зданий на первой проходной «Азота». Там еще идут перестрелки. У них в заложниках также могут быть мирные жители. Но по мере сужения кольца вокруг националистов люди смогут выходить из окружения. Сейчас готовится транспорт для эвакуации, добавил дипломат.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о промежуточных результатах по освобождению от военных ВСУ промышленной зоны завода «Азот». Он оценил работу российских военнослужащих и отметил, что больше половины населённого пункта Метёлкино было отбито у ВСУ.