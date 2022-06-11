Кадыров рассказал про успехи при освобождении завода «Азот»

Фото: Министерство обороны РФ

Вооружённые силы Российской Федерации

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал в своём Telegram-канале промежуточные результаты по освобождению от военных ВСУ промышленной зоны завода «Азот». Глава Чечни высоко оценил работу российских военнослужащих и отметил, что больше половины населённого пункта Метёлкино было отбито у украинских националистов. Глава региона также пообещал рассказать про новые успехи ВС РФ в ходе спецоперации.

Хочу обрадовать патриотов России, Украины, и хочу огорчить вас, лжепатриоты. Сегодня в промзоне Северодонецка очень много уничтожено шайтанов, и еще населённый пункт Метёлкино забрали больше половины, — рассказал Кадыров.

Он обратился к жителям Украины и призвал критически относиться к получаемой от официальных властей информации.

Российские сапёры ранее уничтожили боеприпасы на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Корреспондент телеканала «Звезда» Павел Кольцов снял на видео контролируемый подрыв снарядов, удалившись на безопасное расстояние. По данным канала, некоторые из боеприпасов принадлежали другим государствам и были завезены на Украину. Также телеканал сообщил, что неонацисты проходили специальные курсы подготовки, чтобы уметь управляться с подобными видами вооружений.