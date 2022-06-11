Уничтожение боеприпасов на «Азовстали» попало на видео

Фото: Victor/XinHua/Global Look Press

Российские сапёры уничтожили боеприпасы на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Корреспондент телеканала «Звезда» Павел Кольцов снял на видео контролируемый подрыв снарядов, удалившись на безопасное расстояние. По данным канала, некоторые из боеприпасов принадлежали другим государствам и были завезены на Украину.

Все боеприпасы найдены на огромном предприятии. Многие из них — иностранные, — подписано видео в Telegram-канале «Звезды».

Также телеканал сообщил, что неонацисты проходили специальные курсы подготовки, чтобы уметь управляться с подобными видами вооружений.

Составные части бронежилетов германского производства, например, 10 июня нашли в промзоне «Азовстали», где засели и долго отказывались сдаваться боевики «Азова». Ранее там находили много образцов военного снаряжения стран НАТО, в том числе коллиматорный прицел EOTech, противотанковые гранатометы NLAW, дальнобойные снайперские патроны 338 Lapua-Magnum, предметы военно-полевой медицины фирмы NAR.