На «Азовстали» обнаружили части бронежилетов немецкого производства

Фото: Сергей Батурин/РИА Новости

Вид на завод «Азовсталь»

Составные части бронежилетов германского производства были обнаружены в промышленной зоне металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, где находились боевики «Азова», сообщает корреспондент РИА Новости. Ранее там находили много образцов военного снаряжения стран НАТО, в том числе, коллиматорный прицел EOTech, противотанковые гранатометы NLAW, дальнобойные снайперские патроны 338 Lapua-Magnum, предметы военно-полевой медицины фирмы NAR.

Найденная деталь оказалась противоосколочным наплечником германского производства. Неподалеку от этого наплечника нашли форменные футболки «Азова», а также шапки, на которое нанесены маркировки этого формирования. Большая часть снаряжения и оружия, найденного на заводе, оказалась повреждена — представители «Азова» пытались уничтожить ее перед тем, как сдаться в плен.

31 мая сотрудники Следственного комитета РФ обнаружили на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе шприц с белым непрозрачным веществом неизвестного происхождения. Представитель сил ДНР, принимавший участие в осмотре помещений предприятия, предположил, что в шприце может находиться либо наркотическое, либо взрывчатое вещество.

Ранее стало известно, что защитники «Азовстали» имели достаточно оружия, чтобы сопротивляться ещё несколько месяцев, о чём рассказал военный журналист и корреспондент российского телевидения Андрей Руденко. По его словам, украинские военные сдались и не захотели дальше держать позиции.