Военкор побывал на «Азовстали» и оценил арсенал её защитников Военкор Руденко: защитники «Азовстали» имели достаточно оружия, чтобы сопротивляться ещё несколько месяцев

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Территория металлургического комбината «Азовсталь»

Защитники «Азовстали» имели достаточно оружия, чтобы сопротивляться ещё несколько месяцев, рассказал военный журналист и корреспондент российского телевидения Андрей Руденко ИА SM-News. По его словам, украинские военные сдались и не захотели дальше держать позиции.

Еды и воды у них было море. У них было достаточно оружия для того, чтобы продержаться ещё как минимум несколько месяцев. Но при этом эти люди сдались и не захотели дальше держать оборону, — сказал Руденко.

Ничего героического в их сопротивлении он не увидел.

В свою очередь экс-командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский по прозвищу Волына сообщал, что в последние дни осады промышленного комплекса у украинских бойцов были серьёзные проблемы с продовольствием, водой и медикаментами. Он отметил, что патроны у солдат заканчивались, при этом было много тяжелораненых и все они находились в окружении ВС РФ.

Бои за Мариуполь продолжались почти два месяца. 6 июня президент Украины Владимир Зеленский признал, что в плен российским вооруженным силам сдались около 2,5 тысячи украинских военных с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. По словам украинского лидера, вопросом обмена пленных занимается Главное управление разведки Минобороны страны.