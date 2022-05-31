На «Азовстали» найден шприц с белым непрозрачным веществом Следователи СК России обнаружили на «Азовстали» шприц с белым непрозрачным веществом

Металлургический комбинат «Азовсталь». Мариуполь. Украина / Фото Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудники Следственного комитета РФ обнаружили на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе шприц с белым непрозрачным веществом неизвестного происхождения, пишет РИА Новости. Он был найден, предположительно, во время осмотра штаба одной из рот украинских военных в помещении бомбоубежища.

Представитель сил ДНР, принимавший участие в осмотре помещений предприятия, предположил, что в шприце может находиться либо наркотическое, либо взрывчатое вещество.

Ранее сообщалось, что сотрудники СК РФ нашли на разбитых позициях ВСУ на «Азовстали» иностранное оружие и помещения, где уничтожалась форма националистов.

Тем временем из Мариуполя вышло первое судно после того, как город заняли российские войска. Российский сухогруз «Астрахань» направился в Таганрог.

О переходе Мариуполя под контроль российских войск глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил в начале мая. Некоторое время украинские военные и бойцы нацполка «Азов» были заблокированы на территории «Азовстали». 20 мая сдалась последняя группа «азовцев».