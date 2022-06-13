Басурин заявил о фактической блокаде Северодонецка

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Оставшиеся солдаты ВСУ в Северодонецке не имеют возможности покинуть город, заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передаёт «Интерфакс». Он также объявил о начале фактической блокады Северодонецка.

Северодонецк фактически блокирован после того, как вчера они подорвали последний мост, который соединял с Лисичанском, — сказал Басурин.

Посол ЛНР в России Родион Мирошник ранее сообщил о зачистке Северодонецка от украинских вооружённых формирований подразделениями республик Донбасса при поддержке Вооружённых сил России. По его словам, бои идут на окраинах города и на подступах к Лисичанску.

Глава Чечни Рамзан Кадыров до этого опубликовал видео, которое подтверждает взятие под контроль российскими войсками жилой зоны Северодонецка в ЛНР. По его словам, город был и остаётся под российским контролем.