Посол ЛНР в России сообщил о зачистке Северодонецка Посол ЛНР в России Мирошник сообщил о зачистке Северодонецка

Фото: Максим Захаров/РИА Новости

Подразделения республик Донбасса при поддержке Вооруженных сил России почти полностью зачистили Северодонецк от украинских вооруженных формирований, сообщил в Telegram-канале посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник. По его словам, бои идут на окраинах города и на подступах к Лисичанску.

C мест сообщают, что в Северодонецке вся жилая городская застройка освобождена и зачищена союзными войсками от украинских формирований. Они выбиты почти полностью и из промзоны, загнаны на [химический завод] «Азот», — написал Мирошник.

По его словам, поселок Метёлкино на окраине Северодонецка почти полностью контролируется войсками республик Донбасса и РФ, тогда как в аэропорту Северодонецка закрепились украинские формирования. Кроме того, известно, что на окраине и в центре Лисичанска, расположенного рядом с Северодонецком, имеют место пожары, на удержание Лисичанска направлены подразделения, состоящие из уголовных преступников и дезертиров.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, которое подтверждает взятие под контроль российскими войсками жилой зоны Северодонецка в ЛНР. По его словам, город был и остается под российским контролем. Минобороны России также сообщило, что в боях за город ВСУ понесли катастрофические потери, которые в ряде подразделений достигают 90%.