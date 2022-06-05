Кадыров подтвердил контроль российских войск над Северодонецком Кадыров подтвердил факт взятия под контроль жилой зоны Северодонецка российскими войсками

Фото: Rick Mave/Keystone Press Agency/Global Look Press

Северодонецк

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, которое подтверждает взятие под контроль российскими войсками жилой зоны города Северодонецка в ЛНР. Северодонецк был и остаётся под российским контролем, написал он в Telegram.

Нацики упорно вешают лапшу на уши украинской и мировой общественности о том, что Северодонецк находится под контролем ВСУ. <...> Помощник главы ЧР Апты Алаудинов специально для нас записал очередное видео, — пояснил глава Чечни в описании видео.

На опубликованных кадрах Апты Алаудинов передвигается по городу на автомобиле с номерами «Ахмат» с 95 регионом. Он проехал в том числе по центральной улице Северодонецка, пообщался с продавцами в магазине.

Ранее стало известно, что 4 июня Минобороны России сообщило об отступлении войск Украины от Северодонецка. В боях за город ВСУ понесли катастрофические потери, в ряде подразделений они достигают 90%, заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.