Юрист: чтобы попасть на фронт, депутат должен сдать мандат Юрист Оленичев: чтобы попасть на фронт, депутат должен сдать мандат

Фото: Пресс-служба ГД РФ

По закону депутаты Госдумы и члены Совфеда имеют отсрочку от мобилизации и не подлежат призыву, однако парламентарии могут отказаться от этого права, рассказал NEWS.ru сотрудничающий с «Первым отделом» юрист Максим Оленичев (признан Минюстом СМИ, выполняющим функции иностранного агента). По его словам, чтобы отправиться на фронт, депутат должен сдать мандат.

Закон о мобилизации четко устанавливает, что депутатам Госдумы в силу их статуса предоставляется отсрочка от призыва по мобилизации. Этот же закон определяет, что призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе, не имеющие права на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации. Исходя из этого, депутаты Госдумы не могут быть призваны по мобилизации, закон это запрещает. Чтобы им быть призванными по мобилизации, им нужно прекратить статус депутата Госдумы, — сказал Оленичев.

Заключить контракт и отправиться на фронт добровольцем депутат тоже не может, отметил юрист. В Конституции говорится, что депутаты Госдумы не могут находиться на другой оплачиваемой работе, а закон о воинской и военной службе определяет военную службу как особый вид госслужбы.

Таким образом, депутат Госдумы не может заключить контракт на прохождение военной службы в общем порядке, если он сохраняет статус депутата. Никакого приостановления статуса депутата не существует — его полномочия реализуются с момента избрания до прекращения работы состава Госдумы, — добавил эксперт.

Он отметил, что прекратить полномочия депутату легко: для этого нужно написать соответствующее заявление, которое Госдума рассмотрит в течение 30 дней. После этого он потеряет свою отсрочку и сможет на общих основаниях обратиться в военкомат с просьбой о принятии его на военную службу по контракту или призываться по мобилизации.

23 сентября секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что партия получила заявления четырёх депутатов Госдумы с просьбой отправить их служить в зону военной операции на Украине. При этом их коллега единоросс Дмитрий Вяткин говорил, что «уйти на фронт — это, наверное, самое легкое решение», но его принимать не следует, потому что «за каждым из нас, за всеми нашими партиями стоят граждане, которые живут, казалось бы, обычной мирной жизнью».

Ранее глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко заявил, что российские депутаты и сенаторы смогут принять участие в военной операции на Украине по собственному желанию, оформив отпуск. До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов, соответствующих требованиям частичной мобилизации, принять участие в военной операции. По его словам, «брони», освобождающей депутатов от мобилизации, не существует.

Между тем законом о мобилизационной подготовке закреплено, что все депутаты Государственной думы и сенаторы Совета Федерации не подлежат призыву.