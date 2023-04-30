ВС России уничтожили 200 тонн боеприпасов ВСУ в районе Краматорска Минобороны: ВС РФ ударом по ж/д эшелону уничтожили 200 тонн боеприпасов ВСУ в районе Краматорска

Фото: МО РФ

Вооруженные силы РФ уничтожили до 200 тонн боеприпасов ВСУ в районе Краматорска в результате удара по эшелону на железнодорожной станции, сообщили в Минобороны. Российские военные также сбили за сутки четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новенькое Сумской области, Трудовое, Чистополье Запорожской области, а также Кирилловка ДНР.

В результате удара по эшелону на железнодорожной станции в районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожено до двухсот тонн боеприпасов ВСУ, — говорится в сообщении.

На Южно-Донецком, Запорожском, Купянском, Краснолиманском, Донецком и Херсонском направлениях за сутки ликвидированы две украинские диверсионно-разведывательные группы и в общей сложности около 870 украинских военнослужащих.

Также военные РФ уничтожили 15 боевых бронированных машин, 38 автомобилей, две гаубицы «Мста-Б», две гаубицы Д-20 и две Д-30, склад артиллерийских боеприпасов, самоходную артустановку «Гвоздика», радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, 82 артиллерийских подразделения ВСУ, семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что штурмовые отряды при поддержке подразделений ВДВ и «Южной» группировки войск взяли под контроль еще четыре квартала в западной части Артемовска. Он добавил, что за сутки в районе города авиация совершила четыре вылета, а артиллеристы выполнили 61 огневую задачу.