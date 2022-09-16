Минобороны России сообщило об уничтожении базы «Кракена» в Харькове

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Российские войска нанесли удары по временным базам и позициям украинского нацформирования «Кракен» в Харькове и двух бригад ВСУ в Харьковской области и в ДНР, сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Потери противника составили более 400 человек и свыше двух десятков единиц техники.

В Харьковской области поражены пункты временной дислокации 66-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная и Купянск, а также националистического формирования «Кракен» в городе Харьков, — рассказал Конашенков.

Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены девять пунктов управления ВСУ, а также 65 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 234 районах.

За минувшие сутки ВС РФ также уничтожили восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. В районе Соледара также поражен зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ».

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что боевики «Кракена» показательно расстреляли 100 военнослужащих 58-й мотопехотной бригады ВСУ, самовольно покинувших свои позиции. Цель этой акции состояла в пресечении паники и устрашении украинских военных.