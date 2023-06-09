ВС России ликвидировали две группы диверсантов ВСУ на Купянском направлении

Фото: МО Украины

Российские войска пресекли деятельность двух диверсионных групп в Харьковской области и ЛНР на Купянском направлении, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Кроме того, в течение суток ВС России отразили на две атаки ВСУ на Запорожском направлении.

В районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп, — сказал Конашенков.

Он добавил, что в районе Времевского выступа подразделения группировки «Восток» отразили четыре атаки ВСУ, проводимые силами до двух батальонных групп. Наиболее активные действия на Донецком направлении велись в районах Марьинки и Авдеевки. Там российская армия отразила шесть атак ВСУ. Кроме того, в районе Дзержинска поражены два командно-наблюдательных пункта ВСУ.

Всего на Донецком, Южно-Донецком, Запорожском, Купянском, Краснолиманском и Херсонском направлениях уничтожено около 1200 солдат ВСУ.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинского танка вместе с экипажем на Южно-Донецком направлении. Военные ВС РФ на разведывательно-ударном вертолете Ка-52 нанесли удар управляемой ракетой.