ВС РФ ликвидировали группу немецких и польских наемников во Львове Минобороны РФ сообщило о ликвидации большого числа немецких и польских наемников во Львове

Фото: МО РФ

Пуск высокоточной крылатой ракеты с надводного корабля

Российские военные нанесли удар оружием морского базирования по академии ВСУ во Львове, где находилось большое число польских и немецких наемников, сообщил в Telegram-канале Минобороны России официальный представитель министерства Игорь Конашенков. По его словам, все располагавшиеся там подразделения иностранных бойцов были уничтожены.

По подтвержденным данным, 6 июля в результате группового удара высокоточным оружием большой дальности морского базирования по территории Академии сухопутных войск ВСУ в городе Львове уничтожено большое количество размещавшихся там польских и немецких наемников, — сообщил Конашенков.

За время специальной военной операции ВС РФ удалось ликвидировать 4,9 тысячи наемников, добавил он. Такое же количество иностранных бойцов покинули зону боевых действий по собственному желанию.

Ранее российская авиация атаковала более 10 пунктов базирования ВСУ на Запорожском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов. Вместе с тем была отражена атака украинской армии в районе Работино. Противник понес потери как в живой силе, так и в военной технике, добавил он.