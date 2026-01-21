Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
21 января 2026 в 16:07

«Воспринимают как животных»: в Госдуме оценили отношение МВФ к украинцам

«Воспринимают как животных»: в Госдуме оценили отношение МВФ к украинцам

Кристалина Георгиева Кристалина Георгиева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева воспринимает жителей Украины как животных, сказал NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Так он прокомментировал слова главы МВФ, предложившей украинцам укреплять уверенность в себе львиным рычанием по утрам.

Жизнь Георгиевой последние 30 лет связана с глобалистскими институтами вроде Всемирного банка и МВФ, которые и были главными поджигателями конфликта на Украине. Стоит ли удивляться, что она выступает с такими дикими предложениями, воспринимая украинцев как животных? Разумеется, она считает свои слова удачной шуткой или достойным сравнением, но то, как Запад воспринимает жителей Украины, мы хорошо видим все последние годы. Реально скотское отношение, — сказал Миронов.

По его словам, ровно такая же участь при случае будет уготована любым другим народам, которые в Европе считаются «второсортными». Миронов напомнил, что Болгария, представителем которой является Георгиева, стала членом ЕС еще в 2007 году, но добилась лишь нищеты и вымирания.

По всем ключевым показателям эта страна сейчас в числе отстающих в Евросоюзе. Этого ли хотели жители страны 20–30 лет назад, когда, поверив в сказки, так рьяно стремились порвать со своим «темным» советским прошлым и запрыгнуть в светлое европейское будущее? И такая ситуация складывается почти во всех странах Восточной Европы, а с недавних пор — во всей остальной Европе. Так что рычать, а точнее, выть скоро придется самой Георгиевой и таким, как она, — добавил лидер СР.

Ранее депутат от украинской партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев заявил, что воспользовался советом Георгиевой «рычать как лев», но это ему не помогло решить бытовые проблемы. По его словам, в Верховной раде продолжает отсутствовать отопление.

Украина
МВФ
нацизм
Европа
