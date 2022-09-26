Володин встретился с Алиевым

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, на встрече обсуждалась тема активизации межпарламентского диалога, сообщает «Интерфакс-Азербайджан». Володин подчеркнул, что парламентам двух стран необходимо работать над законодательным обеспечением реализации Декларации о союзническом взаимодействии двух стран.

Мы будем искать новые форматы, чтобы предлагать решения вопросов, которые являются стратегическими для обеих стран, — сказал Володин.

Алиев также выразил надежду на продолжение межпарламентских контактов с РФ, в том числе на международных площадках.

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя конфликт Азербайджана и Армении, заявил, что любые столкновения между близкими странами вызывают серьезную озабоченность. По его словам, ключ к решению спорных территориальных вопросов — это профессиональная совместная работа в рамках двусторонней комиссии по делимитации границы при содействии со стороны России.

Российский президент призвал Баку и Ереван к проявлению сдержанности и соблюдению режима прекращения огня. Также Путин напомнил про необходимость следовать трехсторонним заявлениям лидеров РФ, Армении и Азербайджана.