Володин: США и ЕС проиграли торговую войну против России

Фото: Государственная Дума

Вячеслав Володин

США и Евросоюз проиграли развязанную ими торговую войну против России, заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, борьба Вашингтона и Брюсселя против РФ нанесла удар по ним самим.

Парламентарий отметил, что США и ЕС начали политику сдерживания России в то время, когда она стала развиваться. Теряя политическое и экономическое лидерство, они прибегли к санкциям, которые постоянно расширяются. Несмотря на это, Россия активно ведет торговлю, количество стран, готовых к сотрудничеству с ней, растет. По итогам прошлого года РФ вошла в пятерку крупнейших экономик мира, ей удалось практически полностью восстановить логистические цепочки поставок товаров, нарушенных санкциями, подчеркнул Володин.

В планах Вашингтона и Брюсселя было ослабить, а затем — разделить нашу страну, о чем публично не раз заявляли американские и европейские политики. Не вышло. Развернутая торговая война против России ими проиграна, — заключил он.

Накануне президент Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, отметил, что на сегодняшний день Россия заработала уже вдвое больше, чем у нее заморозили золотовалютных резервов. При этом добавил, что дело даже не в них, а в доверии к странам Запада, вводящим ограничения. По его словам, Запад не понимает негативных последствий для себя.