Володин посетил ЛНР Спикер Госдумы РФ Володин совместно с группой депутатов посетил ЛНР

Фото: duma.gov.ru

Вячеслав Володин

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, совместно с депутатами нижней палаты посетил с рабочим визитом Луганскую Народную Республику (ЛНР), говорится на сайте парламента. Спикер выступил перед депутатами Народного Совета Республики и встретился с ее главой Леонидом Пасечником. В своем обращении Володин подчеркнул важность создания единого с РФ правового поля.

Мы этой встречи ждали более 30 лет. Сейчас для нас важен вопрос гармонизации законодательства и создания единого правового поля в сферах здравоохранения, образования, коммунального хозяйства, социальной защиты граждан, — сказал Володин.

Он также отметил, что в ЛНР живут граждане РФ, которые участвовали в голосовании на выборах в Госдуму и поэтому депутатам необходимо «работать со своими соотечественниками, обсуждать вопросы, которые их волнуют и решать их проблемы».

Спикер поблагодарил жителей ЛНР за то, что «они никогда не предавали себя, свою веру, язык и культуру, за то, что хранили память предков и любовь к родной России».

6 июля, в ходе пленарного заседания Госдумы, Володин предложил депутатам во время летнего отпуска посетить ДНР и ЛНР. Он отметил, что парламентариям нужно обсудить вопросы помощи Донбассу и формирования единого правового поля.