Володин объяснил, в каких случаях школьники могут учиться на удаленке Володин: онлайн-обучение в школах должно применяться в исключительных случаях

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Школьники имеют право обучаться в режиме онлайн в периоды распространения вирусных заболеваний и при сильных морозах, заявил в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин. Также он отметил, что дети могут обучаться дома, если очное присутствие в школе небезопасно. В любом другом случае они должны посещать учебное заведение, считает Володин.

Жизнь показала: дистанционное образование не может быть полноценной заменой классического. В этой связи правильно, чтобы дистанционные форматы применялись как исключение в ситуациях, когда невозможно очное присутствие учеников: из-за сильных морозов; из-за распространения вирусных заболеваний; для обеспечения мер безопасности и т.д., — написал думский спикер.

Он отметил, что ряд учебных дисциплин нельзя качественно освоить в режиме онлайн, и преподаватели не могут полностью проконтролировать процесс выполнения задания учащимся. Володин также подчеркнул, что многие дети не воспринимают онлайн-формат обучения всерьез и прогуливают уроки. Кроме этого, не все семьи могут позволить купить ребенку компьютер, уточнил Володин. Вдобавок он заявил, что процесс усвоения знаний нарушается из-за отсутствия живого диалога с учителем.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Андрей Свинцов предложил перевести на дистанционное обучение студентов, которые учатся на IT-специалистов и программистов. Он пояснил, что современные технологии позволяют им перейти на подобный формат при наличии хорошего компьютера.