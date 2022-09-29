Володин объяснил, можно ли выезжать из России в период мобилизации Володин объяснил, что в период мобилизации военнообязанным запрещено выезжать с места жительства

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Вячеслав Володин

В период проведения мобилизации всем военнообязанным гражданам России запрещено уезжать с места жительства, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Эту норму регулирует Федеральный закон 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

Один из частых вопросов — о выезде граждан, состоящих на воинском учёте, за пределы нашей страны. <...> Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов. <...> Такая норма закона есть, и ей должны руководствоваться все военнообязанные, — написал Володин.

Также он рассказал, что ему приходит от граждан множество жалоб касательно ошибок в мобилизации людей. В большинстве обращений заявители утверждают, что под призыв попали люди, имеющие возраст больше положенного. Спикер Госдумы отметил, что в настоящее время военкоматы признают ошибки и стараются привести ситуацию в порядок.

Ранее стало известно, что выдача заграничных паспортов в период мобилизации будет запрещена для граждан, находящихся на военной службе и получивших повестку в военкомат. Речь идет как о мобилизованных, так и о срочниках. Других россиян эти ограничения не коснутся. Отмечается, что гражданину, которому будет отказано в выдаче загранпаспорта, должно прийти уведомление с причиной такого решения и сроками действия запрета на выдачу загранпаспорта.