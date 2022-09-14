Власти могут заменить «Чистую страну» на «Генеральную уборку» РБК: Минприроды может заменить в нацпроектах «Чистую страну» на «Генеральную уборку»

Фото: mnr.gov.ru

Правительству предложили не продлевать действие проекта «Чистая страна», нацеленный на уменьшение экологического ущерба из-за захоронения твердых бытовых отходов и рассчитан до конца 2024 года. Вместо него включить в национальный проект «Экология» более масштабную инициативу социально-экономического развития — «Генеральная уборка», передает РБК.

Идея принадлежит первому заместителю министра природных ресурсов и экологии Константину Цыганову. С ним уже согласилась профильный вице-премьер Виктория Абрамченко, следует из протокола совещания о продлении сроков реализации нацпроекта «Экология», которое состоялось 31 августа под ее руководством.

В настоящее время, по словам помощницы вице-премьера Марты Галичевой, кабмин готовит предложения по продлению национального проекта «Экология» до 2030 года. Она отметила, что «Чистая страна» в 2024 году завершится, все показатели будут успешно выполнены, и граждане ощутят реальный экологический эффект.

Появление же в нацпроекте «Экология» «Генеральной уборки» после 2024 года даст возможность охватить больше проектов для рекультивации не только на суше, но и в водных объектах. Предполагается, что в 2022–2024 годах на новый проект выделят 20 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Минприроды планируют снизить требования к сбросам токсичных отходов в озеро Байкал и близлежащие реки. Представители «Гринпис России» и учёные из РАН считают, что подобные изменения могут погубить экосистему озера.