ВКС России уничтожили пункт дислокации «Правого сектора» в Камышевахе Минобороны России: ВКС РФ уничтожили около 200 боевиков «Правого сектора» в Камышевахе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военно-космические силы России уничтожили пункт дислокации «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) в Камышевахе Запорожской области, заявил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, было уничтожено около 200 боевиков нацформирования.

Высокоточным оружием ВКС России в населенном пункте Камышеваха Запорожской области поражен пункт временной дислокации нацистского формирования «Правый сектор». Уничтожено до 200 боевиков, — сказал Конашенков.

По его словам, за сутки российские летчики, ракетчики и артиллеристы поразили семь пунктов управления ВСУ в Запорожье и Донбассе.

16 июля начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что украинские националисты собрались подорвать мост в селе Полтавка Запорожской области. Произведенное ими минирование сооружения было задумано с целью обвинить в неизбирательных ударах российскую сторону.