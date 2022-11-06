ВКС России уничтожили до ста западных наемников в районе Красного Лимана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские военные уничтожили до ста наемников из США, Великобритании и Польши в районе Красного Лимана, заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, ВС РФ отразили атаки ВСУ на Купянском, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Николаево-Криворожском направлениях, а также в Харьковской области и ликвидировали около 570 украинских военнослужащих.

Кроме того, в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики в результате высокоточного удара ВКС России уничтожено до ста боевиков нацформирований и иностранных наемников, в том числе около сорока наемников из США, Великобритании и Польши, а также 10 боевых бронированных машин, — сказал Конашенков.

Также на этих направлениях было уничтожено 11 танков, 22 боевых бронированных машины, 34 автомобиля, РСЗО «Град», три самоходные артустановки и две гаубицы М777 американского производства.

Конашенков добавил, что над островом Джарылгач Херсонской области ВКС России ликвидировали один украинский беспилотник, а в Херсонской области и ДНР ПВО за сутки сбила 16 БПЛА.

5 ноября Конашенков сообщал, что российские военные уничтожили 400 бойцов ВСУ на Николаево-Криворожском, Купянском, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях. Также были ликвидированы четыре танка, две боевые машины пехоты, 10 бронеавтомобилей и 16 автомобилей различного назначения.