ВКС РФ нанесли удар по украинским военным, высадившимся на острове Змеиный ВКС РФ нанесли удар по украинским военным, высадившимся с украинским флагом на острове Змеиный

Фото: Министерство обороны РФ

Самолет Военно-космических сил РФ нанес ракетный удар по украинским военным, которые высадились на острове Змеиный для символической установки флага, сообщили в Минобороны России. Часть из них была уничтожена, оставшиеся бежали в направлении пункта Приморское Одесской области, добавили в ведомстве.

Самолетом ВКС России был немедленно нанесен удар высокоточными ракетами по острову Змеиный, в результате которого часть украинских военнослужащих была уничтожена. Оставшиеся в живых сбежали в направлении населенного пункта Приморское Одесской области, — говорится в сообщении.

30 июня в Минобороны рассказали, что ВС РФ решили оставить остров Змеиный и сделали это в качестве жеста доброй воли. Данный шаг призван продемонстрировать, что РФ не мешает усилиям ООН по организации коридора для транспортировки сельхозпродукции с Украины.

По мнению военного эксперта Алексея Суконкина, российские войска могут вернуться на Змеиный, если удастся уничтожить береговую украинскую группировку ракетных комплексов и артиллерийских орудий, способную обстреливать черноморский остров.

4 июля глава пресс-центра охраны и обороны оперативного командования «Юг» Минобороны Украины Наталья Гуменюк заявила, что на острове Змеиный установлен флаг страны. Позже она уточнила, что его сбросили на остров с вертолета.

7 июля стало известно, что украинские военные высадились на остров и установили флаг.