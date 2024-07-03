ВКС и артиллерия России поразили оружейный цех украинских войск МО РФ сообщило об уничтожении цеха по производству орудий и боеприпасов ВСУ

Фото: МЧС Украины

Военнослужащие оперативно-тактической авиации, а также операторы беспилотников, бойцы ракетных и артиллерийских войск Вооруженных сил России уничтожили цех украинской армии, где производились танковые орудия и крупнокалиберные боеприпасы, сообщило Минобороны РФ. Также российские военные поразили вертолет Ми-24 ВВС Украины.

На аэродроме базирования уничтожен вертолет Ми-24 Воздушных сил Украины, поражены цех предприятия по изготовлению танковых орудий и крупнокалиберных боеприпасов, а также скопления живой силы противника в 125 районах, — сказано в сообщении.

Помимо этого, военное ведомство сообщило, что бойцы ВС РФ уничтожили семь полевых складов боеприпасов ВСУ. Средства противовоздушной обороны сбили три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS, а также 39 беспилотников противника. Кроме того, украинские войска за сутки потеряли американскую БМП Bradley, а также станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48 и AN/TPQ-50.

Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ установили полный контроль над районом Новый в городе Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Кроме того, бойцы ВС РФ улучшили положение по переднему краю.