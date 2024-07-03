Российские бойцы взяли под контроль один из районов Часова Яра Минобороны: ВС РФ взяли под полный контроль район Новый в Часове Яре

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил России установили полный контроль над районом Новый в городе Часов Яр в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. Операцию провели бойцы Южной группировки войск. Кроме того, бойцы ВС РФ улучшили положение по переднему краю.

Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий полностью освободили район Новый населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики и улучшили положение по переднему краю, — сказано в сообщении.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские силы уничтожили вертолет Ми-24 и инженерные автомобили на аэродроме Полтава. Уточняется, что ракетный удар нанесен расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

До этого российское военное ведомство опубликовало видео поражения самолетов ВСУ на аэродроме в Миргороде Полтавской области. На кадры попал момент группового ракетного удара по объекту, нанесенный расчетами ОТРК «Искандер-М». Украинские силы лишились пяти действовавших многоцелевых истребителей Су-27. Также повреждены еще два самолета, находившихся на ремонте. Позже стало известно, что силами ПВО были сбиты еще два самолета — МиГ-29 и Су-27.