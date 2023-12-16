Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова призвала верить в Россию и русский народ и назвала президента России Владимира Путина синонимом этой веры в разговоре с корреспондентом NEWS.ru на собрании инициативной группы избирателей по выдвижению Владимира Путина на предстоящие президентские выборы. По ее словам, в инициативную группу входят люди, ответственные за будущее страны.
Я встретила многих дорогих мне людей, с которыми встречались в Госдуме и Совете Федерации, когда нужно было защищать важные решения. Я рада, что именно эти люди сегодня рядом. Они представляют культуру, спорт, законодательство. Здесь есть и те военнослужащие, с которыми мы встречались в зоне СВО. Все это большая команда президента. Я хотела сказать, что сейчас с нами нет детей, но они стоят за нашими плечами. Мы, принимая решения сегодня, решаем, какая страна будет завтра, как они будут жить, во что они будут верить. Нужно верить в русский народ, и эта вера свершит великие дела, и синоним этой веры в России — Путин, — сообщила Кузнецова.
Инициативная группа избирателей сегодня, 16 декабря, в Москве принимаетрешение о выдвижении действующего главы государства Владимира Путина на выборы президента РФ, которые пройдут в марте 2024 года. С этого момента официально начинается его предвыборная кампания.