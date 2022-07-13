Вице-премьер Юрий Борисов уйдет в отставку РБК: вице-премьер Борисов в ближайшие дни уйдет в отставку

Фото: Russian Government/Twitter.com/Global Look Press

Юрий Борисов

Российский вице-премьер Юрий Борисов, который курирует космос и ОПК, в ближайшее время уйдет в отставку. Именно с этим связано экстренное возвращение с каникул Госдумы, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Агентство отмечает, что с данным событием связано и увеличение президентом Владимиром Путиным числа вице-премьеров с 10 до 11 — в Госдуму внесли кандидатуру на пост вице-премьера Дениса Мантурова, который станет совмещать эту должность с руководством Минпромторгом.

По данным собеседников агентства, Борисов может возглавить Роскосмос, сменив на посту главы госкорпорации Дмитрия Рогозина. Один из источников РБК заявил, что Борисову готовят «крупный промышленный актив».

Ранее стало известно, что Владимир Путин 12 июля увеличил число вице-премьеров в правительстве РФ до 11, указав, что одним из них станет глава Минпромторга. Таким образом, Денис Мантуров станет заместителем председателя правительства. Теперь его кандидатуру должна одобрить нижняя палата парламента. Мантуров три года подряд становился самым богатым членом правительства — по итогам прошлого года он заработал 704,6 млн рублей.