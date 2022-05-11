Ветеран объяснил, как Украина будет расплачиваться за американское оружие Ветеран Насонов: Украина отдаёт долг США при помощи «эшелонов с зерном»

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Народу Украины в любом случае придётся расплачиваться за военную помощь от США в размере $40 млрд, заверил ветеран боевых действий Роман Насонов. По его словам, Киев гарантирует Вашингтону дееспособность в оплате долга, отправляя в США «эшелоны с зерном», пишет «360».

Украина уже расплачивается за эти миллиарды. Есть кадры, как через Молдавию уходят эшелоны с зерном, тем самым гарантируя США возможность дееспособности в оплате. Ведь это не подарок — 40 млрд, данные в долг, не исключают необходимости расплачиваться за них, — подчеркнул Насонов.

Он также добавил, что вопрос обучения специалистов также требует немалых финансовых затрат. Ветеран предположил, что украинские инструкторы смогут воспользоваться американским оружием. Однако, по словам Насонова, на Украине не так много таких специалистов. К тому же возникнут определённые трудности при преодолении языкового барьера.

Ранее военный обозреватель Александр Артамонов заявил, что России следует опасаться поступления на Украину американских беспилотников Switchblade и Black Hornet, так как в стране пока не разработали аналогичного оружия для борьбы с противником. По его словам, «Чёрный шершень» (Black Hornet) весит всего 35 граммов и используется для передачи разведданных.