Великобритании предложили сменить название на «просто Британию» Сенатор Цеков заявил, что Великобритании стоит переименоваться в «просто Британию»

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Лондон, Великобритания

Российский сенатор Сергей Цеков заявил NEWS.ru, что Великобритании стоит переименоваться в «просто Британию», так как островное государство потеряло былую мощь. Член Совфеда добавил, что Лондон лишился больше части влияния «благодаря» политике последних 100 лет. Цеков также посоветовал руководству Соединенного Королевства обратить внимание на проблемы Северной Ирландии и Шотландии, последняя из которых планирует выйти из состава страны.

В принципе, правильно говорить не Великобритания, а Британия. Никакая она не великая. Она была великой несколько сотен лет назад, катится к упадку и закату. Никак не могут избавиться от былого величия, от воинственности. Но они должны понимать, что воинственность наносит еще больше вреда Лондону. Этим свои проблемы не решить, пусть займутся проблемой Шотландии и Северной Ирландии. Думаю, там они столкнутся с большими сложностями, в частности, с сохранением территориального единства. Этим бы больше занимались, — рассказал Цеков.

Он также подчеркнул, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс — «неадекватный, неумный и очень злобный человек». Таким образом он прокомментировал обещание Трасс «обеспечить РФ поражение на Украине» в случае избрания на пост премьер-министра страны. Член Совфеда добавил, что гражданам РФ не впервой слышать подобные заявления от западных политиков. Цеков добавил, что Трасс «даже на четверть» не похожа на экс-премьера Британии Маргарет Тэтчер, вошедшую в историю как «Железная леди».

Лиз Трасс в статье для газеты Telegraph заявила о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра Соединённого Королевства. По её словам, она собирается не только «бороться на выборах как консерватор», но и править «как консерватор». Она пообещала восстановить экономику страны, а также обеспечить «поражение» РФ на Украине. Дипломат добавила, что начнёт «снижать налоги с первого дня премьерства». В качестве достижений она назвала лидирующую роль в принятии пакета антироссийских санкций, которые, по мнению европейских политиков, привели к энергетическому кризису в Европе.

В январе 2023 года счета за электроэнергию для британских домохозяйств могут увеличиться до трёх тысяч фунтов стерлингов в год, написала ранее газета The Daily Mail со ссылкой на прогнозы консалтинговой компании Cornwall Insight. По прогнозам экспертов, это способно ввергнуть в нищету «миллионы людей». По мнению аналитиков, устанавливаемый британским энергорегулятором Ofgem ценовой порог на газ и электричество для потребителей повысится с действующего 1971 фунта (145 тысяч рублей) до 3245 фунтов (порядка 240 тысяч рублей) в октябре текущего года, а затем до 3364 в начале 2023 года.