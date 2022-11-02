«Ведомости»: срочников могут направить в приграничные с Украиной области

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что призывников могут направить служить в соседние с Украиной регионы. Речь идет о Курской, Белгородской областях или базирующемся в Севастополе Черноморском флоте, пишут «Ведомости».

Но никакого участия в боевых действиях срочники принимать не будут. На территорию принятых в состав России субъектов они направляться не будут, — сказал Картаполов.

Отправлять срочников на службу в зону СВО не позволяет принятое по решению президента положение Минобороны. Однако, закончившие срочную службу могут пойти служить по контракту, для чего им нужно прийти на пункт отбора и написать заявление. Но если такого желания у демобилизованного нет, то предлагать им это никто не будет, заверил депутат, так как они уже отслужили свое.

Ранее сообщалось, что в России с 1 ноября стартовал осенний призыв. Ряды ВС РФ должны пополнить 120 тысяч человек. В этом году очередная призывная кампания началась на месяц позже из-за загруженности военкоматов по причине частичной мобилизации.