«Ведомости»: правительство представит стратегию развития в новой реальности

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство России намерено разработать новую социально-экономическую программу, которая станет моделью развития страны в условиях сложившейся геополитической реальности. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к правительству, одной из целей программы станет достижение суверенитета в различных сферах.

По замыслу авторов инициативы, в рамках стратегии предстоит резюмировать ограничения, риски и возможности, появившиеся в результате санкций, сформулировать задачи, которые предстоит решить в краткосрочной перспективе, а также подготовить основные сценарии развития экономики до 2030 года. Финансирование новой стратегии планируется осуществлять в том числе за счет оптимизации расходов бюджета, все предложения систематизируются в Минэкономразвития. В Минобрнауки подтвердили свое участие в подготовке программы.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов сообщил, что основными вопросами развития российской экономики в текущих условиях являются выход на технологический суверенитет и грамотное импортозамещение. По его словам, сейчас ведется огромная работа по всем отраслям, практически на каждых пленарных заседаниях Госдумы и профильных комитетах обсуждаются меры по улучшению ситуации в экономике страны, что рано или поздно должно привести к положительному результату.