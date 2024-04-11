В Тюменской области не исключили прорыва дамб Губернатор Моор не исключил прорыва дамб в Тюменской области

Фото: t.me/av_moor

Губернатор Тюменской области Александр Моор не исключил прорыва дамб, которые защищают крупные населенные пункты региона. В ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков он отметил, что сооружения укрепляют, трансляция ведется на сайте Кремля.

Также он отметил, что фиксируется планомерное увеличение уровня воды. При этом, по его словам, ситуация на реках Тобол и Ишим спокойная.

На текущий момент ситуация на реках Тобол и Ишим спокойная, идет планомерное увеличение уровня воды. Наибольшая динамика наблюдается на реке Ишим, но и Тобол, и Ишим пока находятся в руслах, на пойму пока не вышли, — доложил глава региона.

Ранее пресс-служба правительства Оренбургской области сообщила, что после прорыва дамбы и аномальных паводков в регионе из подтопленных районов были эвакуированы 7800 человек. Для граждан организовано трехразовое питание, людям предоставлены необходимые бытовые условия.

В МЧС России сообщили, что главными причинами масштабного половодья в России стали промерзание почвы, большие запасы снега, резкое потепление и осадки. Отмечается, что по всей стране подтоплено более 10 тысяч домов.