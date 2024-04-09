В МЧС раскрыли причины масштабного половодья в России МЧС: промерзание почвы и резкое потепление вызвали половодье в России

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Главными причинами масштабного половодья в России стали промерзание почвы, большие запасы снега, резкое потепление и осадки, сообщили в МЧС. Отмечается, что по все стране на сегодняшний день подтоплено более 10 тысяч домов.

Переувлажнение почвы осенью, ее последующее промерзание зимой, значительные снегозапасы, резкое весеннее потепление и обильные осадки - все это привело к тому, что на территории страны на сегодняшний день подтоплено более 10 тысяч жилых домов, — отметили в ведомстве по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства под руководством главы МЧС РФ Александра Куренкова.

Ранее в Оренбургскую область в связи с паводками вылетел министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин. Также глава ведомства посетит Курганскую и Тюменскую области. Будет проведен анализ и дана оценка ситуации, в том числе для принятия необходимых оперативных решений и формирования плана дальнейших действий.

Банк России на фоне паводков в российских регионах рекомендовал кредиторам в упрощенном порядке принимать заявления пострадавших от наводнений на кредитные каникулы. При этом в особых случаях речь может пойти о реструктуризации по своим программам и о прощении долгов.