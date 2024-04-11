Появились свежие данные о ситуации в зоне ЧС в Оренбуржье В Оренбургской области эвакуировано 7800 человек из зоны подтопления

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

В Оренбургской области после прорыва дамбы и аномальных паводков эвакуировано 7800 человек из подтопленных районов, сообщила пресс-служба правительства региона. Также указывается, что наиболее сильные последствия стихии зафиксированы в Орске, Оренбурге и Бузулуке.

Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков всего эвакуировано 7800 человек, в том числе 2117 детей. 1415 человек, в том числе 256 детей, размещено в 40 ПВР, — говорится в заявлении.

Отмечается, что для эвакуированных организовано трехразовое питание, а также созданы необходимые бытовые условия. По полученным данным, в зоне подтопления остаются 11 972 жилых дома, а также 2753 приусадебных участка. В спасательной операции задействовано 4546 специалистов, 978 единиц техники, 256 плавсредств и 18 БАС. Также власти региона сообщили о продолжении повышения уровня воды в реке Урал, ожидается подтопление более 3500 жилых домов и почти 4000 приусадебных участков, расположенных в 25 населенных пунктах.

В Орске зафиксировано снижение уровня воды на 14 сантиметров, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Глава региона также подчеркнул, что спасатели продолжают работу над снижением сброса воды с территорий.