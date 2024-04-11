Стало известно о снижении уровня воды в Орске Паслер: в Орске ушло 14 сантиметров воды за последние сутки

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Уровень воды в Орске снизился на 14 сантиметров за последние сутки, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. По его словам, в городе наблюдается уверенная траектория снижения. Глава региона выразил надежду, что объемы притока воды в реку Урал продолжат сокращаться, передает РИА Новости.

В Орске за сутки у нас ушло минус 14 сантиметров. Как я и говорил, мы стали на уверенную траекторию снижения. Безусловно продолжаем работать над снижением сброса [воды] с территорий... Надеюсь, сегодня в течение дня мы будем снижать [объемы притока] воды, сбросов в Урал, — заявил Паслер.

Глава Оренбургской области добавил, что в Урале были обновлены исторические показатели по росту уровня воды. По словам Паслера, в Оренбурге за сутки уровень воды в реке увеличился на 1060 сантиметров.

Работа в этой части продолжается. Понятно, что этот объем воды, я думаю, за сегодня, за эти сутки стабилизируется, — заключил губернатор.

Ранее волонтер Евгения Черникова рассказала, что после затопления в Орске неравнодушные люди начали покупать лодки, чтобы спасти домашних животных. По ее словам, они не ожидали такого отклика. Десятки местных жителей приезжают на автомобилях со своими лодками.