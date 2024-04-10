Волонтер из Орска поделилась, как в подтопленном городе спасают питомцев Волонтер Черникова: для спасения животных от потопа люди покупают лодки

В Орске после затопления неравнодушные люди покупают лодки, чтобы спасти домашних животных, рассказала «360» волонтер Евгения Черникова. По ее словам, никто не думал, что жители так откликнутся.

Такого отклика мы не ожидали. Сегодня приехали несколько десятков человек на машинах со своими лодками. Кто без лодок и машин, помогают руками, — отметила волонтер.

Активисты разместили просьбу о помощи в социальных сетях, потому что нуждались в людях с лодками, которые могли бы физически помочь в спасении животных, добавила Черникова. Они начали с отлова собак, которые гуляли по объездной дороге, после чего их в клетках на автомобилях отвезли в новотроицкий приют.

Волонтер добавила, что многие привозят для питомцев корм и воду. Кроме того, одна пара специально для поисков животных самостоятельно купила лодку и спасательные жилеты.

Ранее стало известно, что более 30 собак погибли из-за прорыва дамбы в Оренбургской области. Питомцев оставили местные жители во время эвакуации, некоторые из них были на цепи.

До этого волонтер Дарья Буркатская рассказала, что собак, эвакуированных из питомника «Оренбургские хаски», попавшего в зону подтопления, передали на передержку. Активистка отметила, что потом животных отдадут обратно, так как у них есть хозяева.