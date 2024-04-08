Стало известно о судьбе хаски, эвакуированных из Оренбурга Волонтер Буркатская: эвакуированных из Оренбурга хаски передали на передержку

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Собак, эвакуированных из питомника «Оренбургские хаски», попавшего в зону подтопления, передали на передержку, рассказала волонтер Дарья Буркатская. Комментируя ситуацию «360», активистка отметила, что потом животных отдадут обратно, так как у них есть хозяева.

Пока отдаем добрым людям на передержки на время потопа. Потом вернем обратно, потому что у них есть хозяева, — рассказала волонтер.

Она подчеркнула, что раньше не бывала в оренбургском питомнике, но слышала о нем плохие отзывы. По ее словам, после стабилизации ситуации в регионе активисты планируют провести там проверку, чтобы узнать, как содержатся собаки. Буркатская уточнила, что двух хаски пришлось отвезти в клинику: одна перегрызла лапу до кости, а у второй обнаружили проблемы с кожей.

Насколько знаю, там не очень хорошие условия жизни для них. Двух собак мы увезли в клинику. У одной перегрызена лапа до кости, а у второй что-то с кожей, — пояснила волонтер.

Ранее стало известно, что ситуация с паводками в Оренбургской области стабилизируется не ранее 20 апреля. В правительстве региона уточнили, что пик паводков ожидается 10 апреля. В зоне подтопления оказались Оренбург и Оренбургская область.