В Совфеде заявили, что Баку и Ереван заключили перемирие благодаря России Глава международного комитета Совфеда: Баку и Ереван заключили перемирие благодаря России

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Азербайджан и Армения заключили перемирие при помощи российской стороны, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и работы МИД, заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин. Он подчеркнул, что предстоит большая работа касательно урегулирования конфликта, так как Армения обратилась к ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности, в нее входят шесть стран, включая Россию и Армению).

Резкое обострение произошло вчера вечером, поэтому в вечернее и ночное время шла интенсивная работа, в том числе МИД РФ. <...> Смысл в том, чтобы обострение прекратить, наладить нормальную атмосферу в погранзоне, и в результате удалось добиться, что к 9:00 сегодня было объявлено перемирие, — заявил политик.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве обвинили вооруженные силы Армении в масштабной диверсии на границе между двумя странами. Ереван, в свою очередь, обвинил Баку в том, что азербайджанские военные открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук.

Позднее Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в приграничных районах с 09:00 по местному времени (08:00 мск).